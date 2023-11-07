66 İlde 715 Şüpheli Yakalandı! Yurt Genelinde "Mercek" Operasyonu

Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Son olarak 66 ilde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ail Yerlikaya duyurdu.

715 Şüpheli Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ail Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik Jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından "Mercek" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Buna göre, İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Elazığ, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Erzurum, Isparta, Trabzon, Edirne, Kahramanmaraş, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Bilecik, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muş, Şırnak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Çorum, Bartın, Bayburt, Burdur, Giresun, Hakkari, Kırklareli, Rize, Siirt, Tokat ve Van olmak üzere 66 ilde son 3 gün içinde yapılan operasyonlarda 629 silah ele geçirildi.

Bazı şehirlerde ele geçirilen ruhsatsız silahların ve gözaltına alınan şüphelilerin sayılarını da paylaşan Yerlikaya, şu bilgilere yer verdi:

- İstanbul'da 116 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 149 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 33 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 46 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 25 tabanca ele geçirildi, 38 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 25 tabanca ele geçirildi, 29 silah kaçakçısı gözaltına alındı. Bursa'da 24 tabanca ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 24 tabanca ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te 23 tabanca ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da 21 tabanca ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.

66 ilde 715 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.