67 ilde narkotik operasyonu: 349 tutuklama, 580 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 67 ilde bir hafta boyunca sürdürülen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 839 şüpheliden 349'u tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 7-12 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde 67 ili kapsayan geniş çaplı narkotik operasyonları düzenlendi.
Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik icra edilen operasyonlarda toplam 839 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 349'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 115 zanlı hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanıyor.
Zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalara toplam bin 329 ekipten oluşan 3 bin 322 emniyet personeli katıldı. Kara ekiplerinin baskınlarına havadan 16 hava aracı ile destek sağlanırken, adreslerde ve şüphelilere ait araçlarda yapılan detaylı aramalarda 39 narkotik dedektör köpeği görev aldı.
MİLYONLARCA UYUŞTURUCU HAP VE KİLOLARCA MADDE
Güvenlik güçlerinin belirlenen adreslerde titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda yüksek miktarda yasa dışı madde bulundu. Sahadaki ekipler operasyonlar neticesinde toplam 580 kilo 348 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 1 milyon 108 bin 107 adet hap ele geçirdi.
Operasyonlar kapsamında en çok uyuşturucu maddenin ele geçirildiği iller ve miktarları ise resmi kayıtlara şu şekilde geçti:
İstanbul: 174 kilo 750 gram skunk, 13 kilo 70 gram metamfetamin ve 72 bin 300 adet ecstasy
Van: 68 kilo 200 gram skunk ve 14 kilo 120 gram metamfetamin
Osmaniye: 48 kilo 750 gram metamfetamin
Sivas: 27 kilo metamfetamin ve 28 bin 56 adet sentetik ecza
İzmir: 24 kilo 626 gram esrar, 16 kilo 500 gram skunk, 259 bin 196 adet sentetik ecza, 101 bin 520 adet ecstasy
Batman: 24 kilo 600 gram metamfetamin
Diyarbakır: 17 kilo 400 gram skunk
Antalya: 17 kilo 20 gram skunk
Bursa: 15 kilo esrar, 14 kilo 630 gram skunk
Düzce: 11 kilo 830 gram skunk
Çorum: 249 bin 473 adet sentetik ecza
Ankara: 169 bin 664 adet sentetik ecza
Uşak: 73 bin 740 adet sentetik ecza
Konya: 60 bin 536 adet sentetik ecza