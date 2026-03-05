67 ilde uyuşturucu operasyonu: 638 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince 67 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Son 5 gündür devam eden operasyonlar neticesinde; 574 kilogram uyuşturucu madde ve 755 bin 614 uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 638 şüpheli gözaltına alındı.

266 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 266'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 68 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DEV OPERASYON

Halk sağlığını ve gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda personel ve teknik imkanlar seferber edildi. Operasyonlara; 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeği katılım sağladı.

"MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRECEK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin ülke genelinde etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren polis ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.