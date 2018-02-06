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672, 673, 675, 677, 679, 683 ve 686 KHK'lar yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde kararnameler görüşüldü. 672 ve 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Genel Kurul'da kabul edildi ve yasalaştı

672, 673, 675, 677, 679, 683 ve 686 KHK'lar yasalaştı

672 ve 673 sayılı KHK’lar Genel Kurul'da kabul edildi ve yasalaştı. 672 sayılı kanun hükmü kamu kurum ve kuruluşlarından personel ihraç edilmesini kapsıyor.

673 ise personelle ilgili kurallar ve özel öğretim kurumlarını ilgilendiren hükümlerden oluşuyor.


Genel Kurulda görüşülerek kanunlaşan KHK'ler şöyle:
- 672 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname
- 673 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- 675 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- 677 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 - 679 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- 683 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- 686 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

Genel Kurulda, 670 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin maddelerinin oylamaları tamamlandı. Bu KHK'nin tümünün oylaması ise 8 Şubat Perşembe günü yapılacak.

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, KHK'lerin kanunlaşmasının ardından, komisyonun yerini almaması üzerine, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somalikarasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresinin görüşmeleri için, birleşimi, yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

Etiketler; #672 #673 #kanun hükmünde kararname #khk #670 sayılı KHK
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