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672 ve 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Genel Kurul'da kabul edildi ve yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde kararnameler görüşüldü. 672 ve 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Genel Kurul'da kabul edildi ve yasalaştı

672 ve 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Genel Kurul'da kabul edildi ve yasalaştı

672 ve 673 sayılı KHK’lar Genel Kurul'da kabul edildi ve yasalaştı. 672 sayılı kanun hükmü kamu kurum ve kuruluşlarından personel ihraç edilmesini kapsıyor.

673 ise personelle ilgili kurallar ve özel öğretim kurumlarını ilgilendiren hükümlerden oluşuyor.


Ayrıntılar gelecek...

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