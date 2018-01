Öncü Gençlik İstanbul İl Başkanı Ersoy İrşi, 68’liler Birliği Vakfı’nın 13. Olağan Genel Kurultayında konuşma yaptı.

68’liler Birliği Vakfı, 68’in 50. yılında İstanbul Kadıköy’de 13. Olağan Genel Kurultayını gerçekleştirdi. Kurultay, vakfın mücadele tarihine ilişkin sunum yapılmasıyla başladı.



Kurultayda konuşma yapan Öncü Gençlik İstanbul İl Başkanı Ersoy İrşi: “Türkiye’de gençlik ne zaman ayağa kalkmışsa orada köklü değişimler olmuştur. Jön Türkler ayağa kalktığında Osmanlı büyük değişime gitmiştir, İttihat Terakki bir gençlik hareketi olarak doğmuştur, hürriyet devrimi gerçekleştirmiştir. Mustafa Kemal lise yıllarından beri örgütlüdür, cumhuriyet devrimimiz gençlik hareketinin bir ürünüdür. 68 kuşağı da gücünü o gençliğin tarihteki itici gücünden almıştır. Kemalist Devrimin büyük gücünden aldığı mirasla ayağa kalkan, milletin dertlerini kendine dert edinen 68 Kuşağı, tütün işçilerinden ZapSuyu’nun etrafındaki köylülere kadar toplumun sorunlarını sırtlanan bir gençlik hareketidir. Bu gençlik hareketinin devamı olan 68 Hareketi de Amerikan emperyalizmine karşı ayağa kalkmış, bugün bizim en büyük direnç ve övünç kaynaklarımızdan olmuştur.” ifadelerini kullandı.



68’DEN BUGÜNE CONİLERE RAHAT YOK



“Dün 68 kuşağı Dolmabahçe’de conileri denize döküyordu, bugün bizler de Eminönü surlarında conilerin kafasına çuval geçiriyoruz. Dün 68 kuşağı ZapSuyu’na köprü yapmaya gidiyordu, bugün bizler de Diyarbakır Bismil Aslanoğlu köyüne okul yapmaya gidiyoruz. Bizler 70 yıldır Amerika ile dişe diş kana kan savaş veren bir milletin evlatlarıyız.” sözlerini sarf eden İrşi, konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün o savaş, doruk noktasına çıkmakta. Kahraman Türk Ordusu, Afrin’de Amerika tarafından 4.900 tırla silahlandırılan PYD’nin üzerine yürümekte. Bugün toplumumuzun her köşesinde Amerika’ya karşı bir direnç yükseliyor. Bizler de yaşamını Amerikan emperyalizmine karşı tam bağımsız Türkiye mücadelesine adayan vatansever devrimciler olarak ayağa kalkan milletimize önderlik etme göreviyle karşı karşıyayız.”



Kurultay, “Ya İstiklal Ya Ölüm Tam Bağımsız Türkiye”, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganlarıyla sona erdi.



KONUŞMANIN TAM METNİ:



“Değerli büyüklerim, Amerikan emperyalizmine karşı ayağa kalkan,6. Filoyu denize döken şanlı 68 Kuşağı, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum



Türkiye’de gençlik ne zaman ayağa kalkmışsa orada köklü değişimler olmuştur. Jön Türkler ayağa kalktığında Osmanlı büyük değişime gitmiştir, İttihat Terakki bir gençlik hareketi olarak doğmuştur, hürriyet devrimi gerçekleştirmiştir. Mustafa Kemal lise yıllarından beri örgütlüdür, cumhuriyet devrimimiz gençlik hareketinin bir ürünüdür. 68 kuşağı da gücünü o gençliğin tarihteki itici gücünden almıştır. Kemalist Devrimin büyük gücünden aldığı mirasla ayağa kalkan, milletin dertlerini kendine dert edinen 68 Kuşağı,tütün işçilerinden ZapSuyu’nun etrafındaki köylülere kadar toplumun sorunlarını sırtlanan bir gençlik hareketidir.



Bu gençlik hareketinin devamı olan 68 Hareketi de Amerikan emperyalizmine karşı ayağa kalkmış, bugün bizim en büyük direnç ve övünç kaynaklarımızdan olmuştur.



Dün 68 kuşağı Dolmabahçe’de conileri denize döküyordu, bugün bizler de Eminönü surlarında conilerinkafasına çuval geçiriyoruz. Dün 68 kuşağı ZapSuyu’na köprü yapmaya gidiyordu, bugün bizler de Diyarbakır Bismil Aslanoğlu köyüne okul yapmaya gidiyoruz. Bizler 70 yıldır Amerika ile dişe diş kana kan savaş veren bir milletin evlatlarıyız. Bugün o savaş, doruk noktasına çıkmakta. Kahraman Türk Ordusu, Afrin’de Amerika tarafından 4.900 tırla silahlandırılan PYD’nin üzerine yürümekte. Bugün toplumumuzun her köşesinde Amerika’ya karşı bir direnç yükseliyor. Bizler de yaşamını Amerikan emperyalizmine karşı tam bağımsız Türkiye mücadelesine adayan vatansever devrimciler olarak ayağa kalkan milletimize önderlik etme göreviyle karşı karşıyayız.



İlk görevimiz, Amerikan emperyalizminin terör karargâhı, 15 Temmuz’da Fethullahçıgladyonun uçaklarına yakıt veren, PKK’ya her türlü yardımı yapan İncirlik Üssü’nü kapatmaktır.



İkinci görevimiz, bölgemizde Amerikan emperyalizmine karşı mazlum milletlerin birliği için bölgesel ittifaklar ve işbirliğini tesis etmek. Afrin Operasyonu’yla süren ABD emperyalizmine karşı mücadelede başarıyı bütünüyle tesis etmek için Suriye Devlet Başkanı, Kahraman Devlet Adamı Beşar Esad ile el sıkışıp ABD emperyalizmini ve onun taşeronları PKK/PYD’sindenIŞİD’ine kadar hem Suriye’den hem Türkiye’den hem de bölgemizden söküp atmaktır.



Üçüncü görevimiz, emperyalizmin serbest piyasa eliyle ülkemizi ekonomik açıdan ABD ve AB kapılarına bağlayan borçlanma ekonomisine son verip, emeğin baş tacı olduğu, üreten Türkiye’yi kurmaktır.



Bir diğer görevimiz de, Cumhuriyet Devrimimizin yarattığı Türk Milletinin birliğini savunmak, her türlü ortaçağ kalıntısını, neoliberal bölücü ve gerici hamleyibertaraf etmek ve milletin bütünlüğünü bozan fitne ve fesat oyunlarını bozmaktır.

Tüm görevlere hazırız. Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye mücadelesini kanımızın son damlasına kadar sürdüreceğiz. Hepinizi en içten, vatansever devrimci duygularımla selamlıyorum. Önümüzdeki mücadele döneminde hepimize başarılar diliyorum.”