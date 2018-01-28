68'liler Vakfı'nın seçimli toplantısı, İstanbul Kadıköy'de yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklâl marşı ile başlayan toplantıda 68'liler konuşma yaptılar.
Konuşmaların ardından Nizam Özkaya, Ayhan Saran ve Mehmet Ulusoy Genel Kurul Divan heyeti olarak seçildi.
Geçmiş dönemin ibrasının yapıldığı toplantıda, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in mesajı okundu.
Tek liste ile yapılan açık oylamada yeni yönetim, denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi yapıldı.
Seçimlerde Namık Kemal Boya 68'liler Birliği Vakfı başkanı oldu.
HABER-KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr
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