13'nci Olağan Genel Kurulu'nu toplayan 68'liler Birliği Vakfı, yeni yönetimini seçti. 68 vurgusu yapılan 68'liler Birliği Vakfında, bundan sonra genç nesillere anlatılması konuşuldu.

68'liler Vakfı'nın seçimli toplantısı, İstanbul Kadıköy'de yapıldı.Saygı duruşu ve İstiklâl marşı ile başlayan toplantıda 68'liler konuşma yaptılar.Konuşmaların ardından Nizam Özkaya, Ayhan Saran ve Mehmet Ulusoy Genel Kurul Divan heyeti olarak seçildi.Geçmiş dönemin ibrasının yapıldığı toplantıda, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in mesajı okundu.Tek liste ile yapılan açık oylamada yeni yönetim, denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi yapıldı.Seçimlerde Namık Kemal Boya 68'liler Birliği Vakfı başkanı oldu.