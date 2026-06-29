69 ilde geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 423 tutuklama, 708 kilogram madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı bir hareket başlatıldı.

İl emniyet müdürlükleri tarafından yurt genelinde 69 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1505 ekip ve 3 bin 815 personel aktif olarak görev aldı. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalara 23 hava aracı ile 49 narkotik dedektör köpeği de destek verdi.

MİLYONLARCA HAP VE YÜZLERCE KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU

Ekiplerin önceden tespit edilen adreslere yaptığı baskınlarda önemli miktarda yasa dışı maddeye el konuldu. Yapılan aramalarda toplam 708 kilogram uyuşturucu maddenin yanı sıra tam 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

423 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 1005 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 423'ü tutuklanırken, 138 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Geriye kalan diğer şüphelilerin adli işlemleri ise hali hazırda devam ediyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan yetkililer, toplumun huzurunu ve güvenliğini hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin ülke genelinde büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. Operasyonların hız kesmeden aralıksız devam edeceği vurgulanırken; bu süreçte sahada görev alan polis ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, cumhuriyet başsavcılıkları ve çalışmalara katkı sağlayan tüm personel başarılı operasyonlar dolayısıyla tebrik edildi.