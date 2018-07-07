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Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı

699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı (7 Temmuz 2018 son KHK)

Son Dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. İşte son KHK'nın ayrıntıları

699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı (7 Temmuz 2018 son KHK)

Başkanlık sistemi kapsamında yeni bir yetki kararnamesi yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanların nasıl yemin edeceği belirlendi.

Kararnamede, Yüksek Seçim Kurulu tarafından cumhurbaşkanı seçilen kişi için düzenlenen tutanağın Meclis'e sunulacağı ifade edildi. Meclis Başkanlığı'nın da o tutanağı Cumhurbaşkanı seçilen kişiye vereceği kaydedildi.  Tutanağın teslim edildiği gün ise Meclis'te Cumhurbaşkanının yemin edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanının ikinci turda seçilmesi durumunda da and içme töreni, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden 3 gün içinde yapılacak. Seçimlerin kesin sonuçlarını YSK açıklayacak.

Cumhurbaşkanının atayacağı başkan yardımcıları ve bakanların ne zaman yemin edeceği de kararnamede düzenlendi. Buna göre, yardımcılar ve bakanlar atandıkları günü takip eden gün yemin edecekler.
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #Resmi Gazete #kanun hükmünde kararname
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