7 bakanlık okul güvenliği için harekete geçti! Yeni tedbirler açıklandı

Tüm Türkiye'deki okullarda güvenlik önlemleri artırılarak sürdürülüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen törende Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

İmza töreninde, eğitim kurumlarında öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı. Okullara giriş çıkış noktalarının denetlenmesi, okul girişlerine x-ray cihazlarının yerleştirilmesi ve okul çevresindeki güvenlik uygulamalarının artırılması gibi başlıklar görüşüldü.

Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanlığı ile koordineli çalışarak okullardaki güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanacağını söyledi. Bakan Çiftçi ise bu yıl okullarda görev yapmak üzere 31 bin bahçe görevlisinin alındığını bildirdi.

"KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA'DAN SONRA TEDBİRLER ARTIRILDI"

Okullardaki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaracaklarını belirten Çiftçi, geçen yıl Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırıların ardından tedbirlerin artırıldığını dile getirdi. Çiftçi, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "2026-2027 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarda almış olduğu tedbirler var. Geçen sene Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da yaşadığımız elim hadiselerden sonra bu sene tedbirleri arttırmış olduk. Ben o saldırılarda hayatını kaybeden 9 canımıza ve öğretmenimize tekrar Allah'tan rahmetler diliyorum. Bir daha böyle acılar yaşamamak için bu sene son derece dikkatli olmak, her ihbarı titizlikle değerlendirmek ve tehlikeyi büyümeden fark etmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bununla ilgili ilk defa bu sene okullarımızda 31 bin tane bahçe görevlisi de istihdam etmiş olduk. Bundan dolayı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bunun dışında İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliğiyle ilgili tekrar risk analizi yaparak, birinci dereceden ve ikinci dereceden okullarımızda polisimizi sürekli görev yapmak üzere görevlendirdik. Üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli olan okullarımızda ise polis irtibat görevlilerimiz var ve bunlar okul idarelerimizle irtibatlı çalışıyorlar. Bu tedbirlerin dışında okulun etrafında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz devamlı uygulama yapacaklar. Okulların civarındaki internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin gidebilecekleri yerleri düzenli aralıklarla denetleyeceğiz"

SERVİSLERE VE METRUK YAPILARA DA DENETİM GELİYOR

Güvenlik tedbirlerinin yalnızca okulların içiyle sınırlı kalmadığını, okul çevresinin de sıkı denetim altına alınacağını ifade eden Çiftçi, şunları söyledi:"Okul servislerini denetimden geçireceğiz. Metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz. Bunların neticesinde inşallah 2026-2027 eğitim-öğretim yılının daha huzurlu ve daha güvenli geçmesini niyaz ediyoruz. Biz öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gelmelerini, okulda huzurlu bir şekilde eğitim öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. Aldığımız bütün tedbirlerin amacı budur. Bu konuda velilere de büyük görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum. Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde ve odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler. Çocuğun okula devam edip etmediğini ve kimlerle arkadaşlık ettiğini takip etsinler"

VELİ RANDEVU SİSTEMİ VE ÖNLÜK ZORUNLULUĞU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de okullara giriş çıkışların, uygulamaya koydukları Veli Randevu Sistemi ile denetleneceğini kaydetti. Sistemin 2023'te devreye alındığı ve genelgeyle zorunlu hale getirildiği hatırlatılırken Tekin, uygulamanın okullarda şiddet başta olmak üzere birçok konuyu birbirinden ayırt etme, kimin veli olduğunu ve kimin okula girip girmediğini görme açısından önem taşıdığını belirtti. Tekin'in verdiği bilgiye göre Türkiye, bu alandaki uygulamayı ilk hayata geçiren ülkeler arasında yer alıyor.

Tekin açıklamasını şöyle sürdürdü:"2023'te uygulamaya koyduğumuz ve genelgeyle zorunlu hale getirdiğimiz Veli Randevu Sistemimiz var. Okullarda şiddet başta olmak üzere birçok konuyu birbirinden ayırt etmekte, kimin veli, kimin okula girip girmediğini görebilmemiz açısından bunu çok önemsiyorum. Dünyada bu konudaki uygulamayı ilk yapan ülkelerden bir tanesiyiz. Eğitim öğretim binalarının içerisinde çocuklarımızın cep telefonu kullanmasını 2023 yılında yasaklamıştık. Çocuklarımızın okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılması, okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından çok önemli. Bu yaz zorunlu hale getirdiğimiz önlük uygulaması da öğretmen arkadaşlarım için bu sürecin bir parçasıdır. Çünkü farklı ve olumsuz örnekleriyle karşı karşıya kalmıştık"