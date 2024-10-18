7 bin lira üzerindeki ödemelere banka zorunluluğu! Nakitle ödeme dönemi sona eriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kayıt dışı ekonomi ile daha etkin mücadele etmek ve verginin tabana yayılmasını sağlamak amacıyla, tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğunu genişleten bu düzenlemeyle, vergi mükellefi olmayanların da vergi mükellefleri ile yapacakları 7 bin lira üzerindeki ödemeleri banka, finans kuruluşları veya posta idaresi üzerinden yapmaları zorunlu hale getirildi.

Düzenleme bugünden itibaren yapılan tüm tahsilat ve ödemeleri kapsarken, tevsik zorunluluğuna uyulmadığı takdirde, hem ödeme yapan hem de ödeme alan kişilere ayrı ayrı ceza uygulanacak. Ceza uygulanması, ödeme yapanın vergi mükellefi olup olmamasına bağlı olmayacak.

BANKA HESABI VEYA KREDİ KARTI OLMAYANLAR İÇİN DE TEVSİK ZORUNLULUĞU GEÇERLİ

Banka hesabı veya kredi kartı olmayan kişiler de 7 bin lira üzerindeki ödemelerini belgelemek zorunda olacak. Bu kişiler, banka veya PTT şubeleri ile ATM’lerden ödeme yaparak tevsik zorunluluğuna uyabilecekler.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenleme bir örnekle açıklandı. Örnekte, "Banka hesabı veya kredi kartı olmayan bir tüketici, 15 bin lira tutarındaki bir ürün bedelini satıcının banka hesabına yatırırsa, alıcıya ve satıcıya ceza uygulanmaz. Ancak, tüketici bu bedeli nakit olarak satıcıya öderse ve satıcı bu tutarı daha sonra kendi banka hesabına yatırsa dahi, tevsik zorunluluğuna uyulmadığı kabul edilerek, hem alıcıya hem de satıcıya ayrı ayrı ceza kesilecektir. Bu düzenleme ile kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin daha etkili hale getirilmesi amaçlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.