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7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Resmi Gazete'de 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yüksek Askeri Şura'nın yapısı yeniden düzenlendi.

8 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şurayı toplayabilecek.,

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi olacak.

Kaynak: AA
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