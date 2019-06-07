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7 Haziran 2019 Cuma genel af ve ceza indirimi haberleri... Son dakika tahliye açıklaması yapıldı

Genel af ve ceza indirimine dair açıklamalar art arda gelmeye başladı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da MHP'li Feti Yıldız, af ile ilgili açıklamalarda bulundu. MHP'li Yıldız, "Sayın Cumhurbaşkanımız Esenler ilçesinde yaptığı Kadir Gecesi konuşmasında  cezaların infazı ve tahliyelerle ilgili ilk işareti verdi" değerlendirmesinde bulundu

7 Haziran 2019 Cuma genel af ve ceza indirimi haberleri... Son dakika tahliye açıklaması yapıldı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın af açıklamasını değerlendirdi.

Yıldız, şunları ifade etti:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanın bile 'şartlı ceza indirimi' kanun teklifinin amaç ve etkilerini tam olarak anlayamadığı,Rahşan affı ile karıştırdığı,Anayasa Mahkemesinin çerçeveyi genişleteceği beyanları karşısında söylenecek tek söz ... Başkan, sözleriniz gerçeği yansıtmıyor..

Sayın Cumhurbaşkanımız Esenler ilçesinde yaptığı Kadir Gecesi konuşmasında  cezaların infazı ve tahliyelerle ilgili ilk işareti verdi."

ulusal.com.tr

Etiketler; #genel af #ceza indirimi #tahliye #erdoğan #mhp #feti yıldız
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