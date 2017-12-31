2017 Avrasya'nın atağa kalktığı yıl oldu. Amerika dünya üzerindeki hegomanyasını yitirirken, 7 iklimde Avrasya rüzgarı esti. Avrasya'dan yükselen ses Türkiye'de de yankılandı. Türkiye, İran, Irak, Rusya, Çin gibi ülkelerle işbirliği geliştirme fırsatları yakaladı.

Amerika'nın son çeyrek yüzyıldaki saldırgan eylemleri Batı Asya ve Avrasya kalesinden geri döndü...



Irak işgali ile başlayan Amerikan askeri işgal süreci Suriye krizine gelindiğinde açık bir kamplaşmaya dönüştü. Bir tarafta Amerika ve müttefikleri diğer yanda Suriye'yi doğrudan işgale izin vemeyen Çin, Rusya ve İran...



Kriz başında Amerikanın zorlamasıyla Suriye karşıtı bir konuma itilen Türkiye 15 Temmuz darbesi sonrası keskin bir manevra yaparak yüzünü Asya güçlerine döndü.



2016'nın son aylarında Türkiye Rusya, İran ve Suriye ile anlaşıp PKK/PYD'nin terör koridorunu kesti. Halep kenti Suriye devleti denetimine geri döndü. Hemen ardından 2017'nin birinci ayında çözüm masası Asya'nın göneğinde, Kazakistan'ın başkenti Astana'da kuruldu. Atlantik merkezli başarısız Cenevre görüşmelerinin aksine Astana'da barış için önemli mesafe alındı.



Ülkede geniş bir ateşkes Türkiye'nin etkin müdahalesiyle tesis edildi. 2017 yılı boyunca Astana'da yedi oturum yapıldı. Amerika izleyici konumdaydı. Masada Türkiye, Rusya ve İran ile Suriye devleti vardı...



Türkiye okyanus ötesindeki gerçek dostlarıyla yakın ilişkiler geliştirdi. Amerikan yaptırımlarına direnen Venezuella ile sıcak bir dönem başladı. Öyleki Venezulla lideri İSlam İşbirliği Teşkilatı zirvesine "konuk lider" sıfatıyla katıldı. Nicolas Maduro ilk ziyaretinden sonra Ulusal Kanal üzerinden Atatürklü mesaj vermişti.



Türkiye'nin Atlantik Avrasya mücadelesinde en etkin rol oynadığı bir diğer konu Kudüs oldu. İç politikaya etkilerinin dışında dünya çapında Amerikanın en yalnız kaldığı diplomatik bilek güreşi Kudüs üzerinde gerçekleşti. ABD Başkanı Trump'ın Kudüs İsrail'in başkentidir kararı, Türkiye'nin aktif katılımıyla Birleşmiş Milletler nezninde reddedildi.:.



Türkiye'nin güvenlik algılamasında 2017'de köklü değişimler yaşandı. NATO sistemi Türkiye'yi açık açık tehdit etmeye başladı. Norveç'teki bir askeri tatbikat oyuyunda NATO, Türkiye'y düşman ülke olarak tanımladı. Kurucu liderimiz Atatürk düşman lider kategorisinde savaş oyununa dahil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da düşman liderler arasında sayıldı...



Bu süreçte Rusya ile pazarlıkları süren S 400 savunma füze sistemleri daha da önem kazandı. 2017'nin son haftasında nihai imzalar atıldı. Amerika ve NATO tahditlerine rağmen Türkiye artık NATO uçaklarını düşman olarak algılayan S 400'lere sahip oldu.



Türkiye, Atlantik'ten yükselen tehditlere bölgesel ittifaklarla yanıt verdi. Irak'ta Barzani'nin bölünme referandumuyla bölge yeni bir tehdidin pençesine itilirken Tahran'a kritik ziyaretler yapıldı.



Vatan Partisi, 9-12 Nisan tarihleri arasında Baas Partisi'nin resmi davetlisi olarak dört kişilik heyetle Suriye ziyareti yaptı. Heyet, ziyaret kapsamında Baas Partisi Genel Başkanı Hilal Hilal, Başbakan İmad Hamis, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktad ve Milli Güvenlik Danışmanı Ali Memluk ile ayrı ayrı görüştü. Suriyeli yetkililer Türk milletine dostluğundan ötürü teşekkür etti. Görüşmede dostane, sağduyulu ve yapıcı mesajlar verildi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 9 Temmuz 2017'de 6 kişilik bir heyetle İran'a gitti. Perinçek, Tahran havalimanı VİP salonunda İran'lı üst düzey yetkililer tarafından karşıladı. İran'da devlet yöneticileriyle kritik görüşmeler yaptı. Barzani referandumu tehlikesine karşı işbirliğinin zemini oluşturuldu.



Perinçek'İn İran'a gittiği tarih, Atatürk'ün 1937 yılında Irak, İran ve Afganistan arasında yaptığı Sadabat Paktı antlaşmasının yıldönümüydü. Vatan Partisi heyeti İran meclisinde oturuma katıldı. İran meclisi, Perinçek ve Vatan Partisi heyetine teşekkür etti. Heyet de İran meclisini selamladı.



Vatan Partisi, 18 Ekim 2017 tarihinde de Çin Komünist Partisi'nin 19. kurultayı için Pekin'i ziyaret etti. Pekin'de düzenlenen toplantıda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Amerika'nın Kürdistan girişimine karşı açıklamalar yaptı.



16-21 Kasım tarihlerinde de ikinci ziyaret gerçekleştirildi. Çin Komünist Partisi'nin davetlisi olarak ülkeye giden 7 kişilik Vatan Partisi heyeti, Sincan Uygur bölgesi, Urumçi ve Pekin'de görüşmeler yaptı. Dahası ÇKP'den üst düzey bir heyet İstanbul'da Vatan Partisi'ni ziyaret etti.



Vatan Partisi'nin temasları Türkiye'nin de önünü açtı. Türkiye, Rusya, İran, Irak ve Çin ile işbirliğini arttırdı. Türkiye, Irak, İran güçbirliği ile Barzani referandumu alt edildi. Türkiye ve Rusya ile S-400 anlaşması imzalandı. Türkiye ve Çin ekonomi alanında önemli anlaşmalar yaptı.



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