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7 ilde 38 kişi için gözaltı kararı verildi

ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 38 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı

7 ilde 38 kişi için gözaltı kararı verildi

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı oldukları iddiasıyla 38 zanlı hakkında verdiği gözaltı kararının ardından Ankara merkezli 7 ilde, KHK ile kapatılan kurumların çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonun devam ettiği, gözaltına alınan zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gözaltı #dershane #özel okul #khk #ankara
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