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7 ilde askerlere 'ankesörlü telefon' operasyonu

Çankırı merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla 10'u muvazzaf, biri emekli 11 asker gözaltına alındı.

7 ilde askerlere 'ankesörlü telefon' operasyonu

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına  yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi  ekiplerince, Çankırı, Hakkari, İstanbul, Ankara, Hatay, Ağrı ve Kastamonu'da  belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü  telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 10'u aktif görevde, biri  emekli 11 subay ve astsubay yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri  sürüyor.

Şphelilerin FETÖ / PDY terör örgütü ile alakalı olarak yürütülen soruşturmalarda gözaltına alındıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak serbest kaldıkları öğrenildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Çankırı merkezli operasyon #fetö
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