7 ilde eş zamanlı baskın! Kiralık hesaplarla milyarlarca lira aktardılar

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, yasa dışı bahis oynatılması, sanal kumar sitelerine para transferi yapılması ve komisyon karşılığında banka hesabı kiralanması iddialarına odaklandı. Savcılık, soruşturma kapsamında toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

OPERASYON 7 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILDI

Kararın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın'ın da aralarında bulunduğu İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 31'i yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 9 şüpheli için arama çalışmaları ise devam ediyor.

Yakalanan zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve çelik kasalara el konuldu.

11 MİLYAR LİRALIK TRANSFER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın ilk belirlemeleri, şebekenin yöntemine dair önemli bir detayı gözler önüne serdi. Şüphelilerin, başkalarına ait olup komisyon karşılığında kiralanan banka hesaplarını kullandığı belirlendi. Bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis ve kumar sitelerine 11 milyar lira aktarıldığı tespit edildi. Kaçak 9 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları sürerken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.