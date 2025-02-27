7 ilde organize suç örgütlerine büyük darbe: 48 tutuklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyonların sürdüğünü belirtti. Son iki hafta içinde Jandarma ekipleri tarafından İstanbul, Diyarbakır, Antalya, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda 8 ayrı suç örgütüne darbe vuruldu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda toplam 63 şüpheli yakalanırken, bunlardan 48’i tutuklandı. 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takipleri sonucu çökertilen suç örgütlerinin birçok ağır suça karıştığı ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet (ruhsatsız silah bulundurmak), kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama, göçmen kaçakçılığı, nitelikli yağma ve dolandırıcılık, silahlı tehdit, hükümlü, tutuklu veya gözaltına alınanın kaçmasına imkan sağlama, genel güvenliği tehlikeye sokma, rüşvet, mala zarar verme, suç üstlenme suçlarından soruşturma başlatıldı.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Baskınlar sırasında suç örgütlerine ait önemli miktarda silah, uyuşturucu ve diğer yasa dışı materyaller ele geçirildi. Yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 392 kg toz esrar, uyuşturucu madde ve kullanma aparatları, 28 milyon TL değerinde 5 adet çek ve senet, çok sayıda cep telefonu, bellek, doküman ve kesici/delici alet bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: "SUÇ ŞEBEKELERİNİ KAZIYIP ATMAYA KARARLIYIZ"

Operasyonların ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı. "Biz bu suç şebekelerini şehirlerimizden kazıyıp atmaya kararlıyız. Belleri kırılan organize suç örgütleriyle durmadan, duraksamadan mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik ederek, suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.