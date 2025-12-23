7 ilde organize suç örgütlerine darbe: 42 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada jandarma ekiplerince 7 ilde, 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonlarda, tefecilik ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere çeşitli suçlara karışan toplam 67 şüpheli yakalandı.

251 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Yakalanan şüphelilerin mali profillerine ilişkin çarpıcı detaylar paylaşıldı. Şahısların hesaplarında son 5 yıl içerisinde 251 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bakan Yerlikaya konuya ilişkin, "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 42'si tutuklandı. 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SUÇ FAALİYETLERİ TEK TEK ORTAYA ÇIKARILDI

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda şüphelilerin farklı illerde çeşitli suçlara karıştığı belirlendi. Buna göre Denizli’de 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yapıldığı, Yalova’da nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinin yürütüldüğü, İzmir’de trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ayrıca Iğdır’da göçmen kaçakçılığı, Muğla’da tefecilik suçlarının işlendiği, Tekirdağ ve Şanlıurfa’da ise terör örgütleriyle bağlantı kurduklarını öne sürerek vatandaşlardan para talep eden şüphelilerin dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

NAKİT PARA VE ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.