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7 ilde terör örgütüne operasyon: 88 gözaltı

İçişleri Bakanlığından, 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesi terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 7 ilde operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda 88 şüpheli gözaltına alındı.

7 ilde terör örgütüne operasyon: 88 gözaltı

İçişleri Bakanlığından, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 88 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6-7 Ekim 2014 olaylarının yıl dönümü nedeniyle muhtemel eylemleri engellemek amacıyla İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince, 7 ilde operasyon yapıldı.

Operasyonda İzmir'de 23, Van'da 15, Adana'da 14, Erzurum'da 15, Mardin'de 13, Kars'ta 6, Muş'ta 2 olmak üzere toplam 88 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların ikametlerinde yapılan aramalarda ise silah, uyuşturucu madde, örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Etiketler; #pkk #içişleri bakanlığı
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