7 ilde zehir tacirlerine büyük darbe! 72 kişi yakayı ele verdi

Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de uyuşturucu satıcılarına yönelik kritik bir operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin detayları aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 72 kişinin yakalandığını belirtti.

7 ilde zehir tacirlerine büyük darbe! 72 kişi yakayı ele verdi
Son Güncelleme:

Yurt genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarına ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

7 İlde 72 Kişi Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya, paylaşımında, operasyonları yapan jandarmayı ve polisi tebrik etti. Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Sizleri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

İşte 7 İldeki Operasyonların Detayları

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 25 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 2 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının Lice kırsalında yaptığı "Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş Narkoterör Operasyonu"nda 80 kilogram toz esrar, 1,5 kilogram kubar esrar, 834 bin kök kenevir, 2 milyon 850 bin kök skunk ele geçirildi, 7 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 15 bin 680 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ayrı ayrı düzenledikleri operasyonlarda, 9,5 kilogram esrar ile yarım kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi, 14 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda 2,2 kilogram esrar, 1,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 48 kişi gözaltına alındı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda da 13 kilogram esrar ele geçirildi.

Fahrettin Koca'dan aşı uyarısı! 15 Eylül tarihine dikkati çektiFahrettin Koca'dan aşı uyarısı! 15 Eylül tarihine dikkati çektiSağlık

Kaynak: Anadolu Ajansı

# uyuşturucu # operasyon
Çok Okunanlar
"Bize yalan söylendi"
"Bize yalan söylendi"
Gürcistan'da korkutan deprem!
Gürcistan'da korkutan deprem!
24 ülke Libya'ya yardım elini uzattı!
24 ülke Libya'ya yardım elini uzattı!
Ersin Tatar'dan Guterres görüşmesi sonrası önemli açıklamalar
Ersin Tatar'dan Guterres görüşmesi sonrası önemli açıklamalar
İstanbul'da feci kaza!
İstanbul'da feci kaza!
Öne Çıkanlar 🇮🇷🇹🇷 Şehriyar’ın 35. Ölüm Yıldönümünde Türkiye’de Duygusal Anma! 🇮🇷🇹🇷 Şehriyar’ın 35. Ölüm Yıldönümünde Türkiye’de Duygusal Anma! Kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün mü? Kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün mü?