7 ilde zehir tacirlerine büyük darbe! 72 kişi yakayı ele verdi

Yurt genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarına ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

7 İlde 72 Kişi Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya, paylaşımında, operasyonları yapan jandarmayı ve polisi tebrik etti. Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Sizleri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

AĞRI, MUĞLA, DİYARBAKIR, TEKİRDAĞ, SAKARYA, AYDIN VE BİNGÖL’DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 7️⃣2️⃣ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️



❌#Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

📌2️⃣5️⃣ kg sıvı Metamfetamin ele geçirildi.

📌1️⃣ zehir taciri gözaltına alındı.



❌#MUĞLA İl… pic.twitter.com/oGzj7rKtXT — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 24, 2023

İşte 7 İldeki Operasyonların Detayları

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 25 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 2 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının Lice kırsalında yaptığı "Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş Narkoterör Operasyonu"nda 80 kilogram toz esrar, 1,5 kilogram kubar esrar, 834 bin kök kenevir, 2 milyon 850 bin kök skunk ele geçirildi, 7 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 15 bin 680 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ayrı ayrı düzenledikleri operasyonlarda, 9,5 kilogram esrar ile yarım kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi, 14 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda 2,2 kilogram esrar, 1,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 48 kişi gözaltına alındı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda da 13 kilogram esrar ele geçirildi.