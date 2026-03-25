7 işçi hayatını kaybetmişti! Patronun oğlu hakim karşısında: "Benim de kalbim ağrıyor!"

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan fabrika yangınına ilişkin davanın görülmesine Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam ediliyor.

Duruşmanın ikinci gün oturumunda, tutuklu sanıklardan Ravive Kozmetik'in resmi yetkilisi 35 yaşındaki Altay Ali Oransal savunma yaptı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Oransal, fabrikanın sadece kağıt üzerinde kendisine ait olduğunu, asıl yöneticinin tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren babası Kurtuluş Oransal olduğunu savundu.

ŞİRKETİN KURULUŞ SÜRECİNİ ANLATTI

Makine mühendisliği bölümü mezunu olduğunu belirten Altay Ali Oransal, babasının borçları nedeniyle şirketi kendi üzerine açmak zorunda kaldığını ifade etti. Şirketin kuruluş sürecine dair detayları mahkemeyle paylaşan Oransal, "Annem ve babam boşandıktan sonra kardeşimle annemle kalmaya başladık. Web sitesi üzerinden e-ticarete atıldık. Babam borçları olduğunu söyledi. Kendine ufak bir yer açmak istedi ve borç para istedi. Borcu sebebiyle adına şirket kuramıyordu. Pandemide yaşanan kolonyaya olan ihtiyaç sebebiyle kârlı olacağını düşündük ve borç para verdik. Adımıza şirketi açtı" dedi.

Patlamanın yaşandığı fabrikaya yılda sadece birkaç kez gittiğini ve işletmeden herhangi bir maddi kazanç sağlamadığını iddia eden sanık Oransal, geçim kaynaklarının kozmetik sektöründeki diğer girişimleri olduğunu belirtti. Sanık Oransal şunları söyledi:"Geçimimizi krem markamızdan sağlıyorduk. Kadınlar tarafından çok tercih edilen markamızdır. Shauran da Fransa'da üretilen markamızdır. Biz gelirimizi bu iki markadan sağlıyorduk. Ben senede birkaç kez gittiğim Ravive'den gelir elde etmedim. Yöneticilik veya başka bir ilişkim yoktur. Fabrikaya son 6 ayda 1veya 2 kez gitmişimdir. Buranın denetlenmesini veya üretimini yapmış değilim" diye konuştu.

"HİÇ GİTMEDİĞİM FABRİKADA NASIL TALİMAT VEREBİLİRİM"

Fabrika çalışanlarıyla olan ilişkisine ve yöneltilen talimat verme suçlamalarına da değinen sanık Oransal, vefat eden çalışan Tuncay Yıldız'ı hayatında yalnızca birkaç kez aradığını, Yıldız'ın babasından sonra fabrikadaki en etkili kişi olduğunu aktardı. Bir diğer çalışan Gülhan Bendi'yi ise sadece simaen tanıdığını belirten Oransal, savunmasına şöyle devam etti:"Tuncay Yıldız'ı (fabrikanın vefat eden çalışanı) hayatımda birkaç kez aradım. Babamdan sonra fabrikada en etkili kişidir. Gülhan Bendi'yi (çalışan) simaen bilirim. Kendisine hiç talimat vermedim. Talimat verdiğim iddiası yalandır. Hiç gitmediğim fabrikada nasıl talimat verebilirim? Gülhan Bendi, WhatsApp gruplarında talimat veriyormuş, fabrikadaki sorumlu kişilerden biridir. İfadesi ile sorumluluğu üzerinden atmaktadır."

"İSTESEYDİM UÇAKLA DA GİDEBİLİRDİM"

Olay günü yaşanan kargaşayı ve sonrasındaki hareketlerini mahkeme heyetiyle paylaşan Oransal, kaçma kastı taşımadığını iddia etti. Avukatlarının yönlendirmesiyle hareket ettiklerini belirten tutuklu sanık, o gün yaşananları şu sözlerle anlattı:"Olay günü kardeşim beni aradı ve patlama olduğunu söyledi. İkinci arayışında can güvenliğimizin olmadığını, avukatın da il dışına çıkmamız gerektiğini söylediğini aktardı. Ravive'de hiçbir yetkim yoktur. Fiili yöneticisi Kurtuluş Oransal'dır. 5 aydır tutukluyum, hiçbir kusurum ve kastım yoktur. O gün kaçabilecek şansım varken, sınıra 1,5 kilometre uzaklıktayken ve yanımda pasaportum varken kaçmadım. Çünkü olayda sorumluluğum olmadığını düşünüyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. Olay günü kardeşim beni aldı ve dayımın fabrikasına gittik. Oradan da eve geçtik. Güvenli bir eve gittik. Tekirdağ'a gitmeden önce Gökberk kardeşimin dizüstü bilgisayarını ofisten alıp kendisine getirmiş."

Yakalandıkları esnada üzerlerinde ele geçirilen 530 avro, 4 bin 350 dolar, 20 bin lira ve 2 adet pasaporta dair mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayan sanık Oransal, ele geçirilen meblağın kardeşiyle kendisine ait toplam para olduğunu söyledi. İşleri gereği sıklıkla yurt dışına seyahat ettikleri için yanlarında sürekli döviz bulundurduklarını ve güvenlik gerekçesiyle banka kartlarının kapatıldığını ileri süren Oransal, "Kaçma eylemi firari olan, kaçma ihtimali olan kişidir. Beni polis de aramadı. İsteseydim uçakla da gidebilirdim, evim havalimanına yakındır" şeklinde savunma yaptı.

Kendi markalarına ait jel kremin söz konusu fabrikada üretildiğini kabul eden Oransal, üretim sürecindeki rollerinin sadece hammadde tedariki ile sınırlı olduğunu savundu. Üretim denetiminden haberdar olmadığını ifade eden Oransal, "Markamız, Ravive dışında başka yerde de üretiliyordu. Sadece markamıza ait jel krem Ravive'de üretiliyordu. Ravive'de üretilen markamızın denetimini kim yapıyordu bilmiyorum. Biz hammaddeyi veriyorduk" şeklinde konuştu.

"RAVİVE'DEKİ KİŞİLERİN SİGORTASIZ OLDUĞUNA DAİR BİLGİM YOK"

Fabrikadaki tüm işleyişin, gelir ve giderlerin merhum babası Kurtuluş Oransal'ın kontrolünde olduğunu öne süren sanık Altay Ali Oransal, taşınma süreci ve üretim planlamasına dair bilgisinin olmadığını dile getirdi. Yazılım şirketi girişimi, kardeşinin Başakşehir'deki ofis faaliyetleri ve fason üretime dair de konuşan Oransal, işçilerin sigorta durumlarından haberdar olmadığını söyleyerek şunları kaydetti:"Ravive'deki tüm gelir ve giderler babama aitti. Ravive'nin hem eski hem de yeni yeriyle ilgili bilgim yok. Taşınma olayıyla ilgili bilgim yok. Üretim kısmıyla ilgili de söz sahibi ve müdahale hakkına sahip değilim. Ravive'deki depoda kardeşimle olan markamıza ait patlama anında stoklanmış olan ürün olup olmadığını bilmiyorum. Bir yazılım şirketim vardı. Yazılım bilgimden dolayı açtık ancak beceremedik. Sonra Gökberk'e ve Aleyna'ya devrettik. Başakşehir'deki ofisimizde Gökberk göstermelik kiraladı. Gökberk'in ürünleri nereden temin ettiğini bilmiyorum ancak Ravive'de fason üretim yapıyordu. Ravive'ye müşteri bulma gibi bir durumum ve çabam olmadı. Hayatımın büyük bir kısmını markam olan Shauran'a adadım. Ravive'deki kişilerin sigortasız olduğuna dair bilgim yok. Ravive'de denetim, üretim veya yönetici pozisyonum yoktur. Fabrika ve üretimde olan her şey babama aitti, o ilgileniyordu. Benim veya kardeşimin ilgisi yoktur"

"BABAM GELİR GİDERİ HESAPLAYAMAYAN BİRİYDİ"

Şirketin uzun yıllar neden kendi adlarına kayıtlı kaldığı sorusuna da açıklık getiren Oransal, babasının mali durumunun ve borçlarının bu duruma yol açtığını ileri sürdü. Babasına destek olmak amacıyla şirket kurulumuna razı olduklarını aktaran sanık Oransal, "Babam borç batağındaydı. Ona yardımcı olmak sebebiyle şirketin kurulumunu kabul ettik. Babam gelir gideri hesaplayamayan biriydi. Babamın borçlarının bitmemesi sebebiyle uzun yıllar firmayı devredemedik. Ravive'den gelecek gelire ihtiyacım yok. Zaten iki markamızdan da gelirim vardı" dedi.

"BABAMIN İFADESİNE İNANMIYORUM"

Savunmasının ardından müşteki avukatlarının sorularını yanıtlayan sanık Altay Ali Oransal'a, soruşturma aşamasında babası Kurtuluş Oransal'ın verdiği "Şirket oğullarımın yönetimindeydi" şeklindeki ifadesi hatırlatıldı. Bu beyana karşı çıkan sanık, iddiaları reddederek, "Babamın böyle bir ifade verdiğine inanmıyorum. Sadece kağıt üzerinde yönetim kurulunda göründüğüm için yargılanıyorum ancak olayda hiçbir sorumluluğum yoktur" diye konuştu.

Müşteki avukatları, sanığa fabrikadaki iş güvenliği ihlallerini hatırlattı. Avukatların, "Bu risklerden haberdarsınız. Hem şirkette yetkilisiniz hem de kendi markanız Ravive firmasında üretiliyor. Neden denetlemediniz?" sorusuna karşılık Oransal, "Benim üretim tecrübem yoktu. 25 yıldır bu sektörde olan babam orayı işletiyordu" savunmasını yaptı.

Bir avukatın sanığın mesleki arka planına vurgu yaparak yönelttiği, "Makine mühendisi olarak oradaki eksiklikleri çıplak gözle görebilecekken bunları görmediniz mi, kör müydünüz" şeklindeki sert tepkisine ise sanık, "Ben sadece makine mühendisliği bölümünden mezunum, o alanda hiç çalışmadım" yanıtını verdi.

Çapraz sorguda sanığa, babasının borç batağında olduğu yönündeki kendi ifadeleri hatırlatılarak, borcun miktarı ve kendi markalarından elde ettikleri gelirle bu borcu neden kapatmadıkları da soruldu. Babasının ne kadar borcu olduğunu tam olarak bilmediğini ancak ortada ciddi bir rakam olduğunu öne süren sanık, babasının gelir-gider dengesinin sürekli inişli çıkışlı olduğunu belirtti. Müşteki avukatlarının, vergi denetimi raporlarına yansıyan ve "kişisel borç" açıklamasıyla şahsına gönderilen 1 milyon 800 bin liralık para transferini sorması üzerine ise Oransal, "Bu gelen para ile ilgili hiçbir bilgim yok. Muhasebecinin yaptığı bir işlemdir" dedi.

''BEN DE BABAMI KAYBETTİM, KALBİM AĞRIYOR''

Fabrikadaki yangın merdiveni eksikliği ve yangın denetimlerine ilişkin sorular üzerine de bilgisi olmadığını savunan sanık, üretimin mahiyetine dair, "Babamın fason kolonya dolumu yaptığından haberim vardı ancak babam kolonya üretimi yapmadı. Sadece fason dolum hizmeti veriyordu" ifadelerini kullandı.

Son olarak müşteki avukatlarının, "Olayda 7 kişi hayatını kaybetti. Hiç vicdan azabı duymuyor musunuz?" şeklindeki sorusuna sanık Oransal, "Ben de babamı kaybettim. Tabii ki kalbim ağrıyor" şeklinde karşılık verdi. Altay Ali Oransal'ın savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 8 Kasım 2025 tarihinde Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki Ravive Kozmetik'te meydana geldi. Tesiste çıkan yangında Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ile Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince delil yetersizliği gerekçesiyle iade edilen ilk iddianame, eksikliklerin giderilmesinin ardından yeniden revize haliyle kabul edilmişti. Ayrıca, fabrika sahibi Kurtuluş Oransal ise tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Davanın iddianamesinde, kozmetik firması yetkilileri tutuklu sanıkları İsmail Oransal ile abisi Altay Ali Oransal, ortak üretim yaptığı öne sürülen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet, 'nitelikli mala zarar verme' suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede ayrıca, fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmanın işletmecisi Ümit Ç., sorumlu müdürü Ünal A., iş güvenliği uzmanları Muhammet D. ile Seyfullah Ç., fabrika binasının eski sahibi Güven D., binayı satın alan şirketin yetkilileri Caner Özgür Y., Özcan Y. ve Özkan Y.'nin 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Oransal kardeşlerin dayısı Ali Osman A., Onay Y., Ömer A. ve Abdurrahman B.'nin ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi isteniyor.