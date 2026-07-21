7 işçinin öldüğü fabrika yangını davasında dikkat çeken gelişme! Telefon şifrelerini vermediler

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü celsesi, Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda yapıldı.

TELEFONLAR YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE AÇILAMADI

Duruşmada tutuklu sanıklar Altay Ali Oransal, İsmail Oransal ve dayıları Ali Osman Akat'ın dijital materyallerinin incelenme süreci ele alındı. Mahkeme başkanı, bir önceki celsede sanıkların bildirdiği şifrelerin cihazların açılmasına imkan sağlamadığını ve dijital materyaller üzerinde inceleme yapılamadığını tutanağa geçirdi. Salonda hazır bulunan bilişim bilirkişisi aracılığıyla, sanıkların rıza göstermesi halinde telefonların yüz tanıma sistemiyle açılabileceği belirtildi.

Altay Ali Oransal ve İsmail Oransal, hatırladıkları şifreleri mahkemeye bildirdiklerini savundu. Ancak iki kardeşin duruşma öncesinde mahkemeye sundukları dilekçede, özel hayatın gizliliğini gerekçe göstererek telefon ve bilgisayar şifrelerini paylaşmayacaklarını beyan ettikleri saptandı. Oransal kardeşler, cihazlarının yüz tanıma yöntemiyle açılmasına da aynı gerekçeyle izin vermedi. Sanık Ali Osman Akat ise telefonunda bu sistemin aktif olmadığını ifade ederek deneme yapılmasına onay verdi. Bilirkişi gözetiminde yapılan denemede cihaz yüz tanıma ile açılamadı.

Söz alan müştekiler, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve tutuksuz yargılanan isimlerin de tutuklanmasını istedi. Ara mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti savcının talebine uyarak İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Ali Osman Akat, Gökberk Güngör ve Abdurrahman B.'nin tutukluluklarının devamına karar verdi ve davayı 8 Eylül'e erteledi.

7 İŞÇİ CAN VERMİŞ, FABRİKA SAHİBİ CEZAEVİNDE ÖLMÜŞTÜ

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025 tarihinde yangın çıkmıştı. Faciada işçiler Hanım Gülek (65), Esma Gikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı. Süreç içinde fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İDDİANAMEDE İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ravive Kozmetik yetkililerinden tutuklu sanıklar İsmail Oransal ve ağabeyi Altay Ali Oransal ile ortak üretim yaptığı iddia edilen LYKEE kozmetik firması yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor. Aynı sanıklar için 'nitelikli mala zarar verme' suçundan 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis talep ediliyor. İddianamede ayrıca, fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan firmanın firari işletmecisi Ümit Ç., sorumlu müdür Ünal A., iş güvenliği uzmanları Muhammet D. ve Seyfullah Ç., fabrika binasının eski sahibi Güven D. ile binayı satın alan şirketin yetkilileri Caner Özgür Y., Özcan Y. ve Özkan Y. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Oransal kardeşlerin dayısı Ali Osman Akat ile Onay Y., Ömer A. ve Abdurrahman B.'nin ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

ÖNCEKİ CELSELERDE NELER YAŞANMIŞTI?

Davanın ilk celsesinde, 'suçluyu kayırma' iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Onay Y., yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti. 21 Mayıs'ta görülen ikinci celsede ise Aleyna Oransal'ın riskli gebeliği nedeniyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verilmişti. Aynı duruşmada Güven D. ve Ünal A., tutuklu kaldıkları süre ve suç vasfının değişme ihtimali göz önüne alınarak adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılırken, firari konumdaki Abdurrahman B. duruşmaya katılması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.