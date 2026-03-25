7 kişi hayatını kaybetmişti: Dilovası'ndaki fabrika yangını davasında ikinci oturum başladı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm dolum tesisinde meydana gelen ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 16 sanığın yargılandığı davanın ikinci gün oturumu başladı. Taraf sayısının fazlalığı nedeniyle Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde yer alan 250 kişi kapasiteli salonda görülen duruşmada, sanıkların ve müştekilerin beyanlarının alınmasına devam ediliyor.

Davanın dün gerçekleştirilen ilk celsesinde, tutuklu sanıklardan İsmail Oransal'ın savunması alınmış ve ardından duruşmaya ara verilmişti. Mahkeme heyeti, bugün kaldığı yerden yeniden başlayan oturumda diğer sanıkların savunmalarını ve olaydan zarar gören müştekilerin ifadelerini dinliyor.

NE OLMUŞTU?

Yangın, 8 Kasım 2025 tarihinde Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren parfüm dolum tesisinde meydana geldi. Tesisin içindeki yangında Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturma sürecinde hazırlanan ilk iddianame, Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince delil yetersizliği gerekçesiyle iade edilmiş; eksikliklerin giderilmesinin ardından revize edilen haliyle kabul edilerek dava süreci başlatılmıştı.

Kabul edilen iddianamede, kozmetik firması yetkilisi olan tutuklu sanıklar İsmail Oransal ve ağabeyi Altay Ali Oransal ile ortak üretim yaptığı öne sürülen diğer kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor. Aynı sanıklar için ayrıca 'nitelikli mala zarar verme' suçundan 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan firmanın işletmecisi Ümit Ç., sorumlu müdür Ünal A., iş güvenliği uzmanları Muhammet D. ve Seyfullah Ç. ile fabrika binasının eski sahibi Güven D. ve binayı satın alan şirketin yetkilileri Caner Özgür Y., Özcan Y. ve Özkan Y. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor.

Öte yandan, Oransal kardeşlerin dayısı Ali Osman A. ile Onay Y., Ömer A. ve Abdurrahman B. hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçlamasıyla 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.