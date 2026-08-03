7 kişinin öldüğü fabrika yangınında yeni gelişme! 7 sanık hakkında dava açıldı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2025 yılında 7 kişinin hayatını kaybettiği ölümcül kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin soruşturma dosyasını incelemeyi tamamladı. Mahkeme heyeti, olayda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen görevli ve eski belediye çalışanlarından oluşan sanık listesine yönelik hazırlanan 21 sayfalık iddianamenin kabulüne karar verdi.
Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, mülkiye müfettişlerinin incelemeleri ve bilirkişi raporlarındaki tespitler detaylı bir şekilde ele alındı. Tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, yargılanacak isimlerin olayda "bilinçli taksir" düzeyinde kusurlu oldukları ifade edildi. Bu doğrultuda, 7 sanığın her birinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan başlayarak 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
KAYMAKAMLIK ŞUBAT AYINDA İZİN VERMİŞTİ
Sanıkların yargılanmasının yolunu açan resmi süreç, 19 Şubat 2026 tarihinde Dilovası Kaymakamlığının verdiği karar ile başlamıştı. Kaymakamlık makamının yürüttüğü ön inceleme neticesinde; Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı ve eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, eski Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, eski Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Selim San, Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli, eski Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ve Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı hakkında soruşturma izni verilmişti.
NE OLMUŞTU?
Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde faaliyet gösteren kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025 tarihinde büyük bir yangın çıkmıştı. Alevlerin sardığı fabrikada 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 15 yaşındaki kuzeni Nisanur Taşdemir, Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayda 7 kişi de yaralanmıştı. Yangının ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Tuncay Yıldız ise bir haftalık yaşam mücadelesini kaybederek 15 Kasım'da hayata gözlerini yummuştu.
7 kişinin yaşamını yitirdiği ve ilk değerlendirmelerde 6 kişinin yaralandığı belirtilen facianın davası, iddianamenin kabulüyle birlikte önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.