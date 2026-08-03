7 kişinin öldüğü fabrika yangınında yeni gelişme! 7 sanık hakkında dava açıldı

Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, mülkiye müfettişlerinin incelemeleri ve bilirkişi raporlarındaki tespitler detaylı bir şekilde ele alındı. Tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, yargılanacak isimlerin olayda "bilinçli taksir" düzeyinde kusurlu oldukları ifade edildi. Bu doğrultuda, 7 sanığın her birinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan başlayarak 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.