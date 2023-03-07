7 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
7 Mart 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 7 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
7 Mart 2023 Salı tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 7 Mart 2023 Salı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6893)
–– Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6894)
–– Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6895)
–– Ankara İli, Beypazarı İlçesinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerin, Aynı Listede Yer Alan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6896)
–– Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesinin Belirlenen İş Programına ve Taahhüt Edilen Sürelere Uygun Şekilde Tamamlanması ve Dış Kaynaklı Kredi Temininde Aksama Yaşanmaması Amacıyla, Bazı Taşınmazlar ile Muhdesatın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6897)
–– 154 kV Çaykara Havza-Soğanlı RES-Bayburt TM Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6898)