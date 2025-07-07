7 milyonluk kaçak vurgunu Ankara'da durduruldu! Jandarmadan dev operasyon

Ankara'da jandarma ekipleri dev bir kaçakçılığı önledi. Yol kontrol noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada, piyasa değeri 7 milyon 250 bin lirayı aşan kaçak ürün ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
7 milyonluk kaçak vurgunu Ankara'da durduruldu! Jandarmadan dev operasyon
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir operasyona daha imza attı. KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Akıncı Otoyol Karakol Komutanlığı ekiplerinin birlikte yürüttüğü yol kontrol çalışmasında Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir tır durdurularak detaylı şekilde arandı.

Yapılan aramalarda tırdan 2 bin 689 adet kaçak elektronik sigara, 25 bin 977 çeşitli markalarda kaçak sigara, 365 kilogram kaçak tütün, 7 elektrik süpürgesi ve 45 adet termos ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin 7 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi. Operasyon sonucunda tır sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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