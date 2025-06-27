7 milyonluk vurgun! Polis ve savcı kılığına girdiler

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yaşayan bir vatandaş, telefonla kendisini arayan ve polis-savcı kimliğiyle güven kazanan kişilerin kurbanı oldu. Dolandırıcılar, çeşitli senaryolarla mağduru ikna ederek toplamda yaklaşık 7 milyon TL’lik para transferi gerçekleştirdi. Mağdurun şikâyeti üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

İSTANBUL VE ANTALYA’DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polisin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda olayın failleri tek tek belirlendi. Dolandırıcılığı organize ettikleri tespit edilen Y.A. (23), B.A. (22), K.B. (40), B.T. (27) ve İ.E. (21) isimli 5 şahıs, İstanbul ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı.

Şüpheliler, Sakarya’ya getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 4 zanlı hakkında tutuklama kararı verirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis soruşturması derinleştikçe, çetenin farklı illerde de faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Tutuklanan şahısların, Haziran ayı içinde İzmir’de de benzer bir dolandırıcılık yöntemiyle yaklaşık 3 milyon TL değerinde bir vurgun yaptığı tespit edildi.

Olayın en çarpıcı bölümü ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, dolandırıcılığa maruz kalan vatandaşın bir seferinde pazar arabasıyla, başka bir seferde ise çanta ile elden para teslim ettiği anlar net şekilde görüldü.

Parayı teslim alan şüpheli, kısa süre sonra bölgeden bir araca binerek uzaklaşıyor. Güvenlik kameralarına takılan bir başka detay ise şüphelinin üzerinde bulunan polis yeleği, yani sahte kimlik ve kıyafet kullanımı oldu.

Emniyet yetkilileri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bir kez daha uyardı. Resmî kurumların, hiçbir şekilde telefonla arayarak para talebinde bulunmayacağı vurgulanırken, benzer bir durumla karşılaşan kişilerin derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne veya en yakın emniyet birimine başvurmaları istendi.