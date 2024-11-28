7 şehirde dev operasyon! Siberağ-10 operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik 7 şehirde Siberağ-10 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 48 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 23'ünün tutuklandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
7 şehirde dev operasyon! Siberağ-10 operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, "nitelikli dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik 7 şehirde Siberağ-10 operasyonları gerçekleştirildi.

23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kritik operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Ali Yerlikaya, Antalya, Giresun, Manisa, Konya, Sakarya, Mersin ve Van Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde operasyonun yapıldığını bildirdi.

Operasyon kapsamında yakalanan ve hesaplarında 225 milyon lira işlem hacmi bulunan 48 şüpheliden 23'ünün çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığını, 17'si hakkında adli kontrol kararının verildiğini, diğerlerinin de işlemlerinin devam ettiğini aktaran Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka veya kredi kartı ele geçirildi."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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