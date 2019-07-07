7 Temmuz 2019 Pazar son dakika genel af, ceza indirimi, infaz değişikliği ve denetimli serbestlik haberleri... AK Parti'den flaş yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yargı reformu paketi konusuna ilişkin bir soruya "Ona ilişkin çalışmalar sürüyor. Paketlerin gelebilmesi için tekemmül etmesi lazım, tamamlanması lazım. Henüz tamamlanmadı" yanıtını verdi

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Partili milletvekilleriyle parti genel merkezindeki kahvaltıda bir araya geldiği toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.



YARGI REFORMU PAKETİ



AK Partili Bostancı'ya yargı reformu paketine ilişkin bir soru soruldu.



Bostancı, yargı reformu paketine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:



"Ona ilişkin çalışmalar sürüyor.



Paketlerin gelebilmesi için tekemmül etmesi lazım, tamamlanması lazım.



Henüz tamamlanmadı."



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