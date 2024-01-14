7 terörist etkisiz hale getirildi!

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

7 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütlerine karşı mücadelesi sürüyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# mehmetçik # operasyon # terörist
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