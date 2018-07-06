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7 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalında yürütülen hava harekatlarında 7 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

7 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalında belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik dün ve bugün hava harekatları düzenlendi.
Hava harekatlarında 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca, Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #terörist #operasyon #pkk
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