7 terörist etkisiz hale getirildi! MSB operasyonu duyurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlerle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.

MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.