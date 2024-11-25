7 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntıları duyuruldu

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
7 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntıları duyuruldu
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Bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den operasyona ilişkin yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği PKK/YPG'li 7 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtilerek, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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