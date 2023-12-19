7 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi! TSK Irak'ta PKK'lılara Geçit Vermedi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.

7 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi! TSK Irak'ta PKK'lılara Geçit Vermedi
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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya geçit vermiyor. Irak'ın kuzeyinde Haruk bölgesinde ve Fırat Kalkanı bölgesinde TSK, PKK militanlarını etkisiz hâle getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Haruk'ta 3, Fırak Kalkanı bölgesinde 4 olmak üzere toplam 7 PKK'lının etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

TSK'dan PKK'ya Büyük Darbe

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı etkisiz hâle getirildi. Yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı. 

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# Türk Silahlı Kuvvetleri # pkk # Milli Savunma Bakanlığı
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