7 yıldır aranıyordu, serada çalışırken yakalandı: Akrabasının kimliğiyle kaçan katil yakayı ele verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun süredir aranan bir cinayet hükümlüsünün yakalandığını duyurdu.

Diyarbakır'da 7 yıl önce meydana gelen olayda bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla Antalya'da gözaltına alındı. Operasyon, Diyarbakır ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda gerçekleşti.

Yerlikaya açıklamasında şu bilgileri verdi: "Ekiplerimizin çalışmaları sonucu M.T'nin, arazi anlaşmazlığı sebebiyle A.Y.A. isimli vatandaşımıza yönelik kasten öldürme suçunu işlediği, zanlının, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve saklanmak maksadıyla sera bahçesinde çalıştığı belirlendi. Diyarbakır'da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. isimli şahıs, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT’ımız tarafından yakalandı. JASAT'ımız, yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

YÜZ BİNLERCE FİRARİ ADALETE TESLİM EDİLDİ

Bakan Yerlikaya ayrıca firari suçlulara yönelik yürütülen genel mücadelenin bilançosunu da aktardı. Paylaşılan verilere göre; yılın 11 aylık döneminde hapis kararı bulunan 188 bin şahsın, son 2,5 yıllık süreçte ise toplam 436 bin şahsın yakalanarak adalete teslim edildiği bildirildi.