71 ilde dev uyuşturucu operasyonu! 424 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını bildirdi.

NARKOTİK BAŞKANLIĞI KOORDİNESİNDE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirildi. Operasyonlara 345 ekip, 3 bin 360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı.

4 MİLYONDAN FAZLA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler arasında 1 ton 917 kilo sentetik ecza ham maddesi de yer aldı.

424 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 894 şüpheliden 424'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklanırken, 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.