71 ilde zehir tacirlerine darbe! Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 19-27 Mart tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonlarının detaylarını paylaştı. 71 ilde yapılan baskınlarda uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuruldu.

Operasyonlarda toplamda 484 kilogram uyuşturucu madde, 7 milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca 1.044 şüpheli yakalanırken, bunlardan 516’sı tutuklandı, 138’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

EMNİYET EKİPLERİNDEN 71 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyonlar büyük bir organizasyonla yürütüldü.

Toplam 1.450 ekip, 3 bin 626 personel, 18 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Gaziantep’ten İstanbul’a, Trabzon’dan Antalya’ya kadar Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen operasyonlarda 332 kilogram uyuşturucu madde ve 7 milyon 760 bin 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

JANDARMA 15 İLDE DEVREDEYDİ

Jandarma ekipleri de 15 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 308 ekibin ve 1.987 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda 152 kilogram uyuşturucu madde, 70 bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Başta Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır, Antalya ve İzmir olmak üzere birçok ilde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda da çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

“HER SOKAKTA, HER KÖŞEDE BİZ VARIZ”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Polisimiz ve jandarmamızla gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.”