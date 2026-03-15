72 Firari Türkiye’ye getirildi

Emniyet birimleri ve uluslararası kolluk kuvvetlerinin ortak çalışması sonucu, kırmızı bültenle aranan 32 ve ulusal seviyede aranan 40 olmak üzere toplam 72 firari yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlilerinin koordinasyonunda; KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber Suçlar, Asayiş ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarınca yürütülen operasyonlar neticesinde, yurt dışına kaçan 72 şüpheli Türkiye’ye getirildi.

10 ÜLKEDEN İADE EDİLDİLER

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar kapsamında suçluların yakalandığı ülkeler ve sayıları şu şekilde açıklandı:

  • Gürcistan: 17’si kırmızı bülten, 37’si ulusal olmak üzere toplam 54 kişi
  • Almanya: 9 kişi (Kırmızı bülten)
  • Karadağ: 2 kişi (Kırmızı bülten)
  • Arjantin, Kolombiya, Rusya: 1’er kişi (Kırmızı bülten)
  • Bulgaristan, KKTC, Irak, İsveç: 1’er kişi (Ulusal arama)

SUÇ YELPAZESİ OLDUKÇA GENİŞ

Yakalanan 72 şüphelinin adli sicil kayıtlarında yer alan suçlar arasında; terör örgütü üyeliği ve propagandası, kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli cinsel saldırı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı, uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık öne çıkıyor.

Ayrıca şahısların; hırsızlık, konutta yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kadına karşı şiddet, tehdit, silahla tehdit, güveni kötüye kullanma, parada ve resmi belgede sahtecilik, yasa dışı bahis, fuhşa aracılık, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, karşılıksız çek, izinsiz kazı, ruhsatsız silah bulundurma, alkol/uyuşturucu etkisi altında araç kullanma ve hükümlü/tutuklunun kaçması suçlarından da arandıkları tespit edildi.

Getirilen şüphelilerin emniyet ve adliye süreçleri devam ediyor.

İspanyol basınında Arda Güler rüzgarıİspanyol basınında Arda Güler rüzgarıSpor
İran: 54. dalga gerçekleştirildiİran: 54. dalga gerçekleştirildiGündem
Bayraktar KIZILELMA’dan milli mühimmatlarla tam isabetBayraktar KIZILELMA’dan milli mühimmatlarla tam isabetGündem

Kaynak: TRT Haber

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
İran: 54. dalga gerçekleştirildi
KIZILELMA’dan milli mühimmatlarla tam isabet
Numan Kurtulmuş'tan "umut hakkı" açıklaması
İsrail’in kuzeyinde sirenler çalmaya devam ediyor
"Cani Netanyahu sağsa takip edip öldüreceğiz!"
'ABD ve İsrail İHA'ları taklit edip saldırıyor'
'Göz yummamız mümkün değil'
Doğu Perinçek'ten İlber Ortaylı'ya veda
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 15 Mart Pazar Gazete manşetleri 15 Mart Pazar
İlber Ortaylı’nın bilgelik hazinesi: bir ömre sığan yaşam dersleri İlber Ortaylı’nın bilgelik hazinesi: bir ömre sığan yaşam dersleri
Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
'ABD ve İsrail İHA'ları taklit edip saldırıyor' 'ABD ve İsrail İHA'ları taklit edip saldırıyor'