72 Firari Türkiye’ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlilerinin koordinasyonunda; KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber Suçlar, Asayiş ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarınca yürütülen operasyonlar neticesinde, yurt dışına kaçan 72 şüpheli Türkiye’ye getirildi.

10 ÜLKEDEN İADE EDİLDİLER

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar kapsamında suçluların yakalandığı ülkeler ve sayıları şu şekilde açıklandı:

Gürcistan: 17’si kırmızı bülten, 37’si ulusal olmak üzere toplam 54 kişi

Almanya: 9 kişi (Kırmızı bülten)

Karadağ: 2 kişi (Kırmızı bülten)

Arjantin, Kolombiya, Rusya: 1’er kişi (Kırmızı bülten)

Bulgaristan, KKTC, Irak, İsveç: 1’er kişi (Ulusal arama)

SUÇ YELPAZESİ OLDUKÇA GENİŞ

Yakalanan 72 şüphelinin adli sicil kayıtlarında yer alan suçlar arasında; terör örgütü üyeliği ve propagandası, kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli cinsel saldırı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı, uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık öne çıkıyor.

Ayrıca şahısların; hırsızlık, konutta yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kadına karşı şiddet, tehdit, silahla tehdit, güveni kötüye kullanma, parada ve resmi belgede sahtecilik, yasa dışı bahis, fuhşa aracılık, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, karşılıksız çek, izinsiz kazı, ruhsatsız silah bulundurma, alkol/uyuşturucu etkisi altında araç kullanma ve hükümlü/tutuklunun kaçması suçlarından da arandıkları tespit edildi.

Getirilen şüphelilerin emniyet ve adliye süreçleri devam ediyor.