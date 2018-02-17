Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 118 şüpheli gözaltına alınırken, 803 akaryakıt istasyonu, 10 akaryakıt dağıtım ve 3 otomasyon yazılım firmasında arama ile dijital imaj alma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi

Kocaeli Körfez ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 118 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli Körfez ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 72 ilde eş zamanlı olarak "vurgun" operasyonu düzenlendi.



Operasyonlarda 118 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerce, dağıtım şirketleri ve akaryakıt bayilerinde kurulu bulunan otomasyon ve yazar kasa sistemlerine dışarıdan müdahale edilerek satış verilerinin silindiği, ithal edilen akaryakıtın dağıtıcı ve bayilik lisansına sahip firmalar tarafından faturasız olarak piyasaya sürüldüğü, düzenlenen faturanın ise şirketlere gider olarak gösterilmesi amacıyla komisyon karşılığında satıldığı ve bu yöntemler ile tahmini olarak devletin 6 aylık dönemde en az 600 milyon TL vergi kaybına uğratıldığı tespit edildi.



Düzenlenen operasyonlarda 803 akaryakıt istasyonu, 10 akaryakıt dağıtım ve 3 otomasyon yazılım firmasında arama ile dijital imaj alma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Operasyon kapsamında yapılan titiz takip sonunda, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda Kocaeli'de bir akaryakıt dağıtım firmasında ve bir akaryakıt istasyonunda şüphelilerin satış verilerini silerken suçüstü yakalandığı kaydedildi.