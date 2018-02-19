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72 ildeki eş zamanlı “vurgun“ operasyonu

Erzincan'da gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından, 9'u sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

72 ildeki eş zamanlı “vurgun“ operasyonu

Eş zamanlı 72 ilde yapılan "vurgun" operasyonu kapsamında, Erzincan'da gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadesinin ardından, 9'u çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Körfez ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde eş zamanlı düzenlenen "vurgun" operasyonunda Erzincan'da gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Gözaltındaki 9 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında Erzincan'da 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şüpheli #operasyon #kom #kaçakçılık #Erzincan #akaryakıt
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