73 İlde MERCEK-4 Operasyonu! 891 Silah Ele Geçirildi

Yurt genelinde başlatılan çok çeşitli operasyonlar güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla devam ediyor. Son olarak ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Son 3 günde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

891 Silah Ele Geçirildi 1127 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Ali Yerlikaya açıklamasında, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve bunlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını bildirdi.

Ali Yerlikaya, bu kapsamda son 3 günde 73 ilde, "MERCEK-4" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi. Yerlikaya, operasyonlarda, 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildiği bilgisini paylaştı. Yerlikaya ayrıca 1127 şüphelinin de gözaltına alındığını belirtti.

Yerlikaya'nın paylaşımına göre operasyonlar kapsamında İstanbul'da 136 tabanca ile 5 uzun namlulu tüfek, Antalya'da 34 tabanca ile 1 uzun namlulu tüfek, Adana'da 58, İzmir'de 37, Ankara'da 30 tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda İstanbul'da 195, Adana'da 70, Antalya'da 70, Ankara'da 51, İzmir'de 45 şüpheli gözaltına alındı.