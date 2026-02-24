75 ilde dev uyuşturucu operasyonu: İçişleri Bakanlığı 10 günlük bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 958 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenledi. 75 ilde yürütülen bu operasyonlar sonucunda büyük miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

YÜZLERCE KİLO UYUŞTURUCU VE HAP YAKALANDI

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmaların bilançosu netleşti. Düzenlenen baskınlarda toplam 958 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyona dair veriler ve detaylar, Bakanlık yetkilileri tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Operasyonların kapsamına, katılan personel sayısına ve yakalanan şüphelilerin yasal durumlarına ilişkin veriler İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polisimiz tarafından son 10 gündür düzenlenen operasyonlarımızda; 958 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 699 şüpheli yakalandı, 888'i tutuklandı. 246'sı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Gaziantep, Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara, Mersin, Konya, Giresun, Samsun, Manisa, Şanlıurfa, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli, Denizli, Hatay, Tekirdağ, Balıkesir, Batman, Zonguldak, Uşak, Kırklareli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Sivas, Malatya, Sakarya, Osmaniye, Muğla, Adıyaman, Siirt, Elazığ, Erzurum, Afyonkarahisar, Van, Çanakkale, Aydın, Kayseri, Trabzon, Aksaray, Kastamonu, Niğde, Yalova, Çorum, Düzce, Amasya, Kilis, Yozgat, Bolu, Kırıkkale, Edirne, Kırşehir, Şırnak, Tokat, Ağrı, Bingöl, Isparta, Rize, Mardin, Ordu, Iğdır, Karabük, Bilecik, Karaman, Kars, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kütahya, Muş, Sinop, Tunceli ve Bartın'da 2 bin 500 ekip, 6 bin 325 personel, 17 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki; zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

