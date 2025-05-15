7,5 milyarlık vurgun: Jandarmadan 18 ilde dev operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim suçlarına karşı 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 102 şüphelinin yakalandığını açıkladı. MASAK raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarında 7,5 milyar liralık hareket tespit edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
7,5 milyarlık vurgun: Jandarmadan 18 ilde dev operasyon!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada jandarma ekiplerince 18 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarının detaylarını paylaştı. İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 102 şüpheli yakalandı.

Yakalananlardan 64'ü tutuklanırken, 38 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

7,5 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 7 milyar 500 milyon lira tutarında şüpheli para hareketi belirlendi. Operasyonlar kapsamında 204 banka hesabı, 19 kripto para hesabı ve 11 otomobilin yanı sıra çok sayıda dijital materyal, bilgisayar, cep telefonu ve banka/kredi kartına el konuldu.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, şüpheliler sosyal medya platformlarında kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdı. Ayrıca yasa dışı sorgu panelleri üzerinden kişisel bilgileri ele geçirip yasa dışı bahis oynattıkları ve internet ortamında müstehcen içerik paylaştıkları belirlendi.

Operasyonların, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Valilerimizi, operasyonları koordine eden başsavcılıklarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Sanal devriyelerimiz 7/24 görevde. Siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”

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