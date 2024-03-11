75 şehirde Mercek-13 operasyonu! 1031 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak 75 şehirde, ruhsatsız silah taşıyan kişi ve silah kaçakçılarına yönelik Mercek-13 operasyonları düzenlendi. 4 gündür devam eden operasyonların detaylarıyla ilgili açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.

1031 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyan kişi ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden operasyonların il jandarma komutanlıkları ve emniyet müdürlükleri tarafından düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda, 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildiğini belirtti.

Yerlikaya, İstanbul'da 133 tabanca ve 3 uzun namlulu tüfeğin ele geçirildiğini, 233 şüphelinin gözaltına alındığını; İzmir'de 55 tabanca ve 6 av tüfeğinin ele geçirildiğini ve 71 şüphelinin gözaltına alındığını; Adana'da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini ve 42 şüphelinin gözaltına alındığını; Ankara'da 32 tabanca ele geçirildiğini ve 50 şüphelinin gözaltına alındığını; Şanlıurfa'da ise 33 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfeğin ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydeden Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren kolluk güçlerini tebrik etti.