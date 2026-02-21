76. Berlin Film Festivali'nde iki büyük ödül Türk yönetmenlere verildi

76. Berlin Film Festivali’nde en büyük ödül Altın Ayı “Sarı Zarflar”ın oldu. Emin Alper ise “Kurtuluş” filmiyle Gümüş Ayı – Büyük Jüri Ödülü’nü kazandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
76. Berlin Film Festivali'nde iki büyük ödül Türk yönetmenlere verildi
Yayınlanma: Güncellenme:

76. Berlin Film Festivali’nin Altın Ayı ödülü, İlker Çatak’ın yönettiği Sarı Zarflar filmine gitti. Özgü Namal ve Tansu Biçer’in başrollerini paylaştığı yapım, bir gecede işlerini ve evlerini kaybeden bir çiftin 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Sarı Zarflar Almanya–Türkiye–Fransa ortak yapımı bir filmdir. Çekimleri Berlin ve Hamburg’ta yapılan filmde Berlin ve Hamburg sadece mekan olarak değil, hikâyenin karakterlerinden biri olarak da kullanılıyor.

Yönetmen İlker Çatak festival katalogundaki konuşmasında, filmi Almanya’da çekme kararının Türkiye’de çekim yapılamadığı için değil, hikâyeye bu iki şehrin ruhunun uygun olmasından kaynaklandığını vurguladı.

76. Berlin Film Festivali'nde iki büyük ödül Türk yönetmenlere verildi - Resim : 1

Başrol oyuncusu Özgü Namal da festivalde kendisine yöneltilen “Bu hikâyeyi Türkiye’de çekebilseydiniz performansınız değişir miydi?” sorusuna “Bu Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir iş değil; burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş” şeklinde yanıt vererek, yönetmenin Almanya deneyiminin ve Türk oyuncuların enerjisinin birleşmesinin filme güçlü bir sinerji kazandırdığını belirtti.

Daha sonra İstanbul’a döndüğünde basına yaptığı açıklamada ise “Henüz yarışıyoruz, tebrik etmek için çok erken. Herkesin yapması gerekeni yaptım” demişti.

76. Berlin Film Festivali'nde iki büyük ödül Türk yönetmenlere verildi - Resim : 2

Festivalin Gümüş Ayı (Büyük Jüri Ödülü), Emin Alper’in yönettiği Kurtuluş (Salvation) filmine verildi. Türkiye, Fransa, Hollanda, Yunanistan, İsveç ve Suudi Arabistan ortak yapımı olan film, uzak bir dağ köyünde geçiyor. Filmin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan ve Özlem Taş yer alıyor.

Selda Bağcan'dan o iddialara yanıt: "Şükürler olsun ki..."Selda Bağcan'dan o iddialara yanıt: "Şükürler olsun ki..."Gündem
Galatasaray'dan VAR tepkisi: "Anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor"Galatasaray'dan VAR tepkisi: "Anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor"Spor
Berlin Film Festivali sinema
Günün Manşetleri
İranlı Bakan’dan Trump’a tepki
İsrail hurmasına Kudüs ambalajı!
Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon lira ceza
Havayolu yolcu haklarında dijital dönem
65 yaş üstüne güvence bedeli yok
3 elektronik para kuruluşunun faaliyet izni iptal edildi
22 milyonluk oltalama vurgununda 21 tutuklama
Jandarmadan 5 ilde dev narkotik operasyonu
Belediye Başkanı Göçer, CHP’den ihraç edildi
Futbol kulübüne ve mal varlıklarına el konuldu
Çok Okunanlar
5 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en çok kazandıran bankalar 5 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en çok kazandıran bankalar
🔴 Konyaspor – Galatasaray CANLI İZLE! 🔴 Konyaspor – Galatasaray CANLI İZLE!
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem! AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
Şampiyonluk yarışında fikstür avantajı kimde? Şampiyonluk yarışında fikstür avantajı kimde?
Bu gece elektrikler kesilecek: İşte karanlığa bürünecek ilçeler Bu gece elektrikler kesilecek: İşte karanlığa bürünecek ilçeler