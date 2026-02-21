76. Berlin Film Festivali'nde iki büyük ödül Türk yönetmenlere verildi

76. Berlin Film Festivali’nin Altın Ayı ödülü, İlker Çatak’ın yönettiği Sarı Zarflar filmine gitti. Özgü Namal ve Tansu Biçer’in başrollerini paylaştığı yapım, bir gecede işlerini ve evlerini kaybeden bir çiftin 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Sarı Zarflar Almanya–Türkiye–Fransa ortak yapımı bir filmdir. Çekimleri Berlin ve Hamburg’ta yapılan filmde Berlin ve Hamburg sadece mekan olarak değil, hikâyenin karakterlerinden biri olarak da kullanılıyor.

Yönetmen İlker Çatak festival katalogundaki konuşmasında, filmi Almanya’da çekme kararının Türkiye’de çekim yapılamadığı için değil, hikâyeye bu iki şehrin ruhunun uygun olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Başrol oyuncusu Özgü Namal da festivalde kendisine yöneltilen “Bu hikâyeyi Türkiye’de çekebilseydiniz performansınız değişir miydi?” sorusuna “Bu Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir iş değil; burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş” şeklinde yanıt vererek, yönetmenin Almanya deneyiminin ve Türk oyuncuların enerjisinin birleşmesinin filme güçlü bir sinerji kazandırdığını belirtti.

Daha sonra İstanbul’a döndüğünde basına yaptığı açıklamada ise “Henüz yarışıyoruz, tebrik etmek için çok erken. Herkesin yapması gerekeni yaptım” demişti.

Festivalin Gümüş Ayı (Büyük Jüri Ödülü), Emin Alper’in yönettiği Kurtuluş (Salvation) filmine verildi. Türkiye, Fransa, Hollanda, Yunanistan, İsveç ve Suudi Arabistan ortak yapımı olan film, uzak bir dağ köyünde geçiyor. Filmin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan ve Özlem Taş yer alıyor.