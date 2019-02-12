Ankara merkezli 76 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili bin 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazar günü katıldığı bir etkinlikte FETÖ'ye yönelik büyük operasyon hazırlığı içinde olduklarını söylemişti.

Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu için harekete geçildi.



Soruşturma Ankara Başsavcılığınca yürütülüyor. 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin sorulara erişerek, örgüt mensuplarına verdiği tespit edildi. Soruların verildiği illerde eş zamanlı operasyon planlandı.



Polis ekiplerine, operasyon öncesi eğitim verildi. Sınav sorularını aldığı tespit edilen kişilerin bilgileri de 75 ile gönderildi. Bin 112 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 130'unun aktif görevde olduğu belirtildi.



Ayrıca Ankara’da sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 45 şüpheli hakkında da Ankara dahil 16 ilde operasyon başlatıldı.



FETÖ TUTUKLUSUNA GELEN KARGODAN HARİCİ BELLEK ÇIKTI

Bu arada Edirne F Tipi Cezaevi'nde Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden tutuklu kişiye kargoyla gelen takım elbisenin cebinden flash disk çıktı. Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu E.K'ye (34) gelen kargo kontrol edildi. Paketten çıkan takım elbisenin aranmasında iç cepte bir harici bellek bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli ve idari soruşturma başlatıldı.



ulusal.com.tr