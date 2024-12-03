76 şehirde dev Narkoçelik operasyonları! Binlerce şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 3 haftada 76 şehirde "Narkoçelik" operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 2 bin 248 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
76 şehirde dev Narkoçelik operasyonları! Binlerce şüpheli gözaltına alındı
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 3 haftada 76 ilde "Narkoçelik" operasyonları gerçekleştirildi.

2 BİN 248 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Ali Yerlikaya, operasyonların, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 3 bin 165 ekip, 8 bin 236 personel, 34 hava aracı ve 82 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, bu kapsamda, 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ile 890 bin 35 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 248 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Ali Yerlikaya, "Toplumumuzun geleceğini ve huzurunu tehdit eden zehir tacirlerine karşı hep birlikte duyarlı olmalı ve kararlı bir şekilde mücadele etmeliyiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Eğer çevrenizde uyuşturucu ile ilgili şüpheli bir durum fark ederseniz, 112'yi arayın. Biz gerekeni yapalım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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