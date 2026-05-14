77 ilde uyuşturucu operasyonu: Son iki haftada 1187 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri harekete geçti. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik planlanan süreçte hedefteki adreslere peş peşe baskınlar düzenlendi.

Operasyonların sahadaki icrasında geniş çaplı bir kuvvet yer aldı. Toplam 3 bin 420 ekibin katıldığı çalışmalarda 6 bin 376 emniyet personeli görev yaptı. Karadan yürütülen aramalar ve yakalama çalışmalarına havadan 28 hava aracı destek sağladı. Sahadaki birimlere gizlenmiş maddelerin tespitinde ise 58 narkotik dedektör köpeği eşlik etti.

TONLARCA UYUŞTURUCU VE BİNLERCE GÖZALTI

Son 2 haftayı kapsayan operasyonlarda toplam 2 ton 103 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sahadaki çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 2 bin 284 şüpheliden 1187'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerden 337'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Geriye kalan diğer şüphelilerin emniyet ve adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Operasyonların sonuçlarına ve mevcut duruma ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.