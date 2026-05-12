77 Kişiye mezar olmuştu: Hünkar Apartmanı davasında karar!

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 77 kişinin yaşamını yitirdiği Hünkar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin açılan davada karar çıktı. Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan binanın müteahhidi Osman Kala, hapis cezasına çarptırıldı.

MÜTEAHHİDE 12 YIL HAPİS CEZASI

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına; tutuksuz sanık H.G. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Başka bir dosyadan tutuklu bulunan müteahhit Osman Kala, duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme heyeti, sanık Osman Kala'yı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Kala, son sözünde suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

KAMU GÖREVLİLERİNE BERAAT KARARI

Davanın dikkat çeken bir diğer noktası ise beraat kararları oldu. Bilirkişi raporunda kusursuz olduğunu savunan tutuksuz sanık H.G. beraat etti. Heyet ayrıca, dosyada yargılanan kamu görevlileri F.D, H.Ç. ve Z.A.Ş'nin de ayrı ayrı beraatine hükmetti.

"KARARIN ADALETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Duruşma sonrası anne ve babasını depremde kaybeden müşteki Özlem Başçı, mahkeme çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Karara tepki gösteren Başçı, şu ifadeleri kullandı:

"Burada sadece müteahhide ceza verildi. Verilen cezanın da hak edilen bir ceza olduğunu düşünmüyorum. Statik proje müellifi de suçludur. Kararın adaletli olduğunu düşünmüyoruz, itiraz edeceğiz."

Pazarcık merkezli depremde yıkılan Hünkar Apartmanı davasında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında 5 sanık yargılanıyordu. Karar, bölgedeki diğer deprem davaları açısından da yakından takip ediliyor